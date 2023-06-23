Çorlu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazaya alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.İ. idaresindeki 34 GAD 373 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi yakınlarında 59 AHL 039 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve yola savrulan A.İ (16) ile A.Ö'ye, N.B. idaresindeki 22 KF 668 plakalı hafif ticari araçta da çarptı.

Kazada yaralanan A.İ, A.Ö ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.İ ve Ç.İ, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye gelen A.İ. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan otomobil sürücüsü M.İ'nin yapılan kontrollerinde alkollü olduğu belirlendi ve jandarma tarafından gözaltına alındı.