Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı.
Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su belediye ekiplerince temizlendi.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede yağışın aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.