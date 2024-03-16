Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Hafif Ticari Araç Kadına Çarptı

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Kazada hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 59 ADS 877 plakalı hafif ticari araç Reşadiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.A'ya çarptı.

Kazada hafif yaralanan F.A. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü E.G. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, aracın çarpmasıyla yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çorlu Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Tekbaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Tekbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Sağlam kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Yayladağı Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam kaç yaşında, nereli? Özcan Şirin kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Samandağ Belediye Başkan adayı Özcan Şirin kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Reyhanlı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? Orhan Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Payas Belediye Başkan adayı Orhan Kılıç kaç yaşında, nereli? Fevzi Kurmuş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kumlu Belediye Başkan adayı Fevzi Kurmuş kaç yaşında, nereli? Şeref Vardi kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kırıkhan Belediye Başkan adayı Şeref Vardi kaç yaşında, nereli? Aydın Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - İskenderun Belediye Başkan adayı Aydın Kaya kaç yaşında, nereli? Ali Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya kaç yaşında, nereli? Mithat Bozdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ kaç yaşında, nereli? Yıldıray Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız kaç yaşında, nereli? Kemal Ateş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş kaç yaşında, nereli? Ahmet Eşkil kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil kaç yaşında, nereli? Orhan Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya kaç yaşında, nereli? Şaban Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Antakya Belediye Başkan adayı Şaban Doğru kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title