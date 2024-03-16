Çorlu'da Hafif Ticari Araç Kadına Çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Kazada hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 59 ADS 877 plakalı hafif ticari araç Reşadiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.A'ya çarptı.
Kazada hafif yaralanan F.A. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü E.G. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, aracın çarpmasıyla yere düştüğü görülüyor.