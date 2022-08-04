Çöplükte ölmek üzereyken bulunan köpekler, sedyeyle taşındı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki çöplükte ölmek üzereyken bulunan 60 köpek, belediye ekiplerince sedyeyle taşınarak, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki çöplükte ölmek üzereyken bulunan 60 köpek, belediye ekiplerince sedyeyle taşınarak, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki çöplükte, yiyecek bulmakta zorlanan bitkin köpekleri görenler, belediyeye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler ile veteriner hekim ve bir grup gönüllü geldi. Yürüyemez durumdaki köpekler, sedyeyle taşındı. Yetkililer, bölgeden alınan 60 köpeğin, araçlarla götürüldüğü Yüksekova Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edileceğini, kısırlaştırmaları yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağını söyledi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan Yüksekova Güncel Haberler

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