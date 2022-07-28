Coğrafi işaretli 'Lapseki şeftalisi'nde yüksek verim beklentisi

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen lezzeti, aroması ve rengiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi gören şeftalide bu yıl geçen yıla oranla yüzde 25 rekolte artışı bekleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapılan "Lapseki şeftalisi"nin pazardaki gücü arttı.

Mevsimdeki duruma göre haziran ayı ortasında 3 milyon civarında ağaçtan toplanmaya başlanan mahsul, eylül sonuna kadar hasat ediliyor. Son dönemde yetiştirilen ürünün yarısından fazlası Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.

Bu yıl yüzde 25 rekolte artışı beklenen mahsul ilçedeki yaklaşık 35 bin 600 dekar alanda, yılda ortalama 120 bin ton üretim hacmine sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl kentte 123 bin ton üretim yapıldı.

Ülkedeki şeftali üretiminin yüzde 18'inin karşılandığı Çanakkale, yüzde 20,50'lik üretim ile Mersin'den sonra ikinci büyük üretim merkezi konumunda.

Verimli geçen üretim sezonu sayesinde bu yıl bölgeden 150-160 bin ton üretim bekleniyor.

Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, şeftali üretim rakamları ile ilgili bilgi verdi.

Lapseki'de şeftali hasadının bu yıl mayıs ayı sonlarında başladığını belirten Kaçan, "Gün geçtikçe çeşitlerimiz piyasaya girdikçe bollaşma devam etmekte. Şu an üreticilerimiz ürünlerini hasat etmeye devam ediyor. Bu sene verimli bir yıl. Bu sene geçen yıla bakıldığında yüzde 25'e yakın oranda fazla gözükmekte. Rekoltemiz oldukça fazla. Üreticilerimiz talep doğrultusundan ürünlerini yetiştiriyorlar. Gün geçtikçe talebimiz de artmakta. Lapseki şeftalimiz de markalaşma sürecinde, coğrafi ürün işaretimizi aldık. Ürünlerimizin gün geçtikçe iç ve dış piyasada tanınırlığını artırıyoruz." dedi.

Ali Kaçan, bölgede yetiştirilen ürünler arasında özellikle şeftalide ürünü farklı kılan en önemli unsurun doğal ortam olduğunu anlattı.

Lapseki yöresinde geçiş iklimi olduğuna işaret eden Kaçan, şöyle devam etti:

"İlçenin toprak yapısının farklılıkları ve üreticilerimizin yıllardır bu işi yapmaları, bilinçli olmaları, ilaçlamada, hasatta derim ve uygulama arasında geçen süreye dikkat etmeleri, gübrelemelerini, budamalarını çok güzel bir şekilde yapmaları bu yönde tecrübe kazanmaları, dolayısıyla yetiştirdiğimiz sebze ve meyveler şeftali, nektarin, kiraz son yıllarda üretimi artan Trabzon hurması gibi ürünlerin farklılığı buradan oraya çıkmaktadır. Bu yıl şeftalide yaklaşık yüzde 25 rekolte artışı bekliyoruz. Görüştüğümüz bazı çiftçi arkadaşlarımız geçen sene 700 kilogram ürün aldığı bir yerden 3 tona yakın ürün beklemekte. Bunlar tabii dekar başına değişen miktarlar. Genel olarak tüm meyvelerde bölgemizde bir rekolte fazlalığı var. Bu üreticimizin maddi olarak kazancına yansımaktadır."

Üretici Ahmet Aksoy da Lapseki'de yüksek kaliteli şeftali ürettiklerini söyledi.

İlçedeki çiftçilerin çok bilinçli olduğunu bunun da mahsuldeki kaliteyi artırdığını dile getiren Aksoy, "Biz çok kaliteli meyve üretiyoruz. İlaçlarımıza ona göre yapıyoruz. Kalıntı bırakan ilaçlar kullanmıyoruz. Coğrafi yapımız buna çok etken, özellikle tat ve şeker oranında. Kirazımız, şeftalimiz aynı. Lezzet bakımından çok tatlı şeftalimiz var." dedi.

Bu sezon rekolte bakımından çok yüksek beklenti içinde oldukları ifade eden Ahmet Aksoy "Kesinlikle coğrafi işaretin çok büyük katkısı var. Markalaşma çok iyi bir şey. Bizim şu an şeftalimizin bir etiketi var, Lapseki şeftali adı altında. Yaklaşık 12 çeşit şeftalimiz var. Orta erkenciden temmuzun 15'inden itibaren başlıyoruz, ekim ayına kadar şeftalimiz devam ediyor. Bu sene yüzde 50'ye yakın yüksek bir rekolte beklentisi var. İnşallah bir afet olmazsa bu sene ağaçlarımızda çok şeftali var. Lapseki şeftalisi piyasada daha çok tercih ediliyor, aranan bir şeftali haline geldi. Bizim pazarımız daha da artacak." şeklinde konuştu.

Aksoy'un eşi Zühre Aksoy da sabah erken saatte başlayan hasadın gün içinde devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İşçilerimiz var. Biz de çocuklarımızla birlikte hepimiz çalışıyoruz. Eşimin her zaman destekçisiyim. Coğrafi işaretin alınması Lapseki şeftalisi için iyi bir reklam oldu. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Güzel pazarlar bekliyoruz. Topraklarımız, iklimi, havası lezzetini etkileyen sebepler arasındadır. Lapseki'nin havasından, suyundan, üreticilerimiz bilgili, tecrübeli, uygulamalar güzel yapılıyor. İşimizi severek yapıyoruz."

Üretici Halil Ergün ise ilçelerinin verimli topraklarının ürünlerine büyük lezzet kattığını belirtti.

Bunun Lapseki şeftalisinde ve kirazında yoğun olarak hissedildiğini kaydeden Ergün, "Tadı çok güzel, rengi kokusu çok güzel. Bu yıl güzel giden bir hava koşulu var. Hepimizin rekolte beklentileri aynı. Yüksek bir sezon bekliyoruz." dedi.

Lapseki üreticilerden Faruk Ahmet Ergin de meyve üreticiliğini baba mesleği olarak sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır üreticilik yaptıklarını ifade eden Ergin, "Allah bereket versin sezonumuz çok bereketli geçiyor. Geçtiğimiz yıla istinaden biraz fiyatlar düşük fakat meyve 3 kat daha fazla mesela bu bahçemden geçtiğimiz yıl 2 bin 700 kasa ürün aldım bu yıl ise 6-7 bin kasa kadar ürün bekliyorum o yüzden geçtiğimiz yıla göre daha fazla para kazanacağımızı bekliyorum. İhracat alımları başladı 10 gündür devam ediyor her zaman olduğu gibi kaliteli ürün iyi para. Geçtiğimiz yıl şeftalinin kilosu 8 ila 11 lira arasıydı bu yıl da aynı fakat bu yıl şeftali fazla." dedi.

Arif Özdemir de şeftalinin kolay yetişmediğini hatırlattı.

Üreticilerin ürünlerini sezona en iyi şekilde hazırlamak için çalıştığını dile getiren Özdemir, "Meyve fiyatları geçtiğimiz yılla aynı fakat ürün fazla bazı bahçelerde iki kat fazla bazı bahçelerde ise üç kat fazla şeftali var çok şükür bu günlerimize yaklaşık 10 gündür de ihracat şeftalimizi alıyor iç piyasada şeftali 8 ila 12 lira arasında alıcı buluyor temennimiz fiyatların böyle devam etmesi Allah bereket versin." ifadelerini kullandı.