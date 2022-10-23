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Çkp Ulusal Kongresi Delegesi: Yıl Sonuna Kadar Çin'in Uzay İstasyonundaki Taykonot Sayısı Altıya Çıkacak

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Çkp Ulusal Kongresi Delegesi: Yıl Sonuna Kadar Çin'in Uzay İstasyonundaki Taykonot Sayısı Altıya Çıkacak

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin bir delegesi Beijing'de yaptığı açıklamada, Çin'in bu yılın sonuna kadar Shenzhou-15 insanlı uzay aracını uzaya göndereceğini ve böylece Çin'in uzay istasyonunda aynı anda altı Çinli astronotun çalışıyor olacağını söyledi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin bir delegesi Beijing'de yaptığı açıklamada, Çin'in bu yılın sonuna kadar Shenzhou-15 insanlı uzay aracını uzaya göndereceğini ve böylece Çin'in uzay istasyonunda aynı anda altı Çinli astronotun çalışıyor olacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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