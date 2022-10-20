Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde Basın Toplantısı Düzenlendi Güncel Haberler BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de gazeteciler video bağlantısı aracılığıyla bir basın toplantısına katıldı, 20 Ekim 2022. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de gazeteciler video bağlantısı aracılığıyla bir basın toplantısına katıldı, 20 Ekim 2022. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin basın merkezi, Perşembe günü, "Xi Jinping'in Diplomasi Düşüncesi Önderliği Altında Çin'e Özgü Büyük Ülke Diplomasisinde Kaydedilen İlerlemeler ve Yeni Bir Çığır Açmak" konulu basın toplantısına ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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