Çkp Kongresi İlke ve Kararlarının Daha İyi Anlaşılması Amacıyla Bir Sempozyum Düzenlendi

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Komünist Partisi Müzesi'nde "Hong Ting Forumu: Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'ni Anlamak" başlıklı bir sempozyum düzenlendi, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki diplomatik elçiler, düşünce kuruluşu uzmanları ve yaklaşık 80 ülkeden gazeteciler, Çarşamba günü düzenlenen bir forumda, geçtiğimiz günlerde tamamlanan Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü ile Xinhua Haber Ajansı'nın ortaklaşa düzenlediği "Hong Ting Forumu: 20. ÇKP Ulusal Kongresini Anlamak" başlıklı sempozyum, Beijing'deki Çin Komünist Partisi Müzesi'nde gerçekleşti.

Forumda konuşan ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü Başkanı Qu Qingshan, büyük önem taşıyan ÇKP kongresinde son beş yıldaki çalışmaların ve yeni dönemin ilk on yılında yaşanan büyük dönüşümlerin gözden geçirildiğini, Parti'nin yeni dönemde çıkacağı yeni yolculuktaki görev ve ödevlerini ortaya koyduğunu ve Parti'nin ve ülkenin önümüzdeki beş yıl ve sonrası için kalkınma hedeflerini ve başlıca politikalarını ana hatlarıyla belirlendiğini söyledi.

Aynı zamanda enstitünün Ulusal Yüksek Düzeyli Düşünce Kuruluşu Konseyi Başkanı olan Qu, uluslararası topluluğa ÇKP'nin tarihi ve teorileriyle ilgili yeni kavramları, alanları ve ifadeleri anlamaları için bir platform sağladığı ve böylece Çin, Çin halkı ve Parti hakkında daha derin bir anlayış kazanmasının yolunu açtığı için düşünce kuruluşları arasında görüş alışverişlerinin önemli olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua da, kilometre taşı niteliğindeki ÇKP kongresi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Foruma hitaben yaptığı konuşmada, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulan raporun, tüm etnik gruplardan Çin vatandaşlarını biraraya getirmek ve Çin'e özgü özelliklere sahip sosyalizme yeni başarılar kazandırılmasına öncülük etmek için Parti'nin siyasi bir bildirisi ve bir eylem programı olduğunu söyleyen Fu, raporun dünyanın Çin'i anlaması için bir pencere görevi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Xinhua Haber Ajansı'nın Yeni Çin Araştırmaları Akademik Komitesi Direktörü de olan Fu, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ni anlamak için Parti'nin yeni teorilerini, özgüven ve özyeterliliğini yansıtan ayırt edici özelliklerinin yanı sıra ÇKP'nin sürdürdüğü küresel vizyonun anlaşılmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Fu, Xinhua Haber Ajansı'nın, küresel iletişim yeteneklerini artırmaya; Çin, ÇKP ve yeni dönemin hikayelerini daha iyi aktarmaya ve Çin ile dünyanın geri kalanını birbirine bağlayan bir köprü görevi görmeye devam edeceğini kaydetti.

Forumun açılışına, Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Çin Araştırmaları Akademik Komitesi Direktör Yardımcısı Lyu Yansong başkanlık etti.

Diğer katılımcılar da Parti'nin kilit rolü, Çin modernizasyonu ve Çin'in zarif geleneksel kültürünü kapsayan konularda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak aydınlatıcı görüşlerini paylaştılar.