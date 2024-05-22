Çinli Uzay Şirketi Tayland'da Alçak Yörünge Uydu İnterneti Denemesi Yaptı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in özel ticari uzay şirketi GalaxySpace, Tayland'daki bir üniversiteyle işbirliği yaparak Tayland'da alçak yörünge uydu interneti genişbant iletişim ağının ilk denemesini gerçekleştirdi.

Böylece, Çin'in alçak yörünge genişbant uydu internetinin yurtdışında ilk uygulama ve keşfi yapılmış oldu.

Beijing'de bulunan özel uydu üreticisi GalaxySpace, Tayland'daki Mahanakorn Teknoloji Üniversitesi'nde alçak yörünge genişbant internetine yönelik bir yer test istasyonu kurdu. Bu istasyon, yerel hava koşullarında milimetrelik dalgalı uydu sinyallerinin iletişim kabiliyetlerini sürekli olarak gözlemleyebiliyor.

GalaxySpace Başkan Yardımcısı Liu Chang bu işbirliğinin, yerel işletme ve üniversitelerin alçak yörünge uydu iletişim sistemlerini araştırmak için kullanabileceği bir platform sağladığını ve Tayland'ın ilgili teknolojik kabiliyetlerinin ve uygulama senaryolarının gelişimini hızlandıracağını söyledi.