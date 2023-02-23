Çinli Üst Düzey Diplomat: Çin-Rusya Ortaklığı Asla Üçüncü Tarafları Hedef Almaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Moskova'da biraraya geldi, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

Wang Yi: "Dünyada meydana gelen köklü değişikliklerin testinden geçen Çin- Rusya ilişkileri olgun, güçlü ve Tai Dağı kadar sağlam."

MOSKOVA, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin ile Rusya'nın yeni dönem için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının hiçbir zaman üçüncü bir tarafı hedef almadığını, herhangi bir üçüncü tarafın müdahalesine veya zorlamasına da müsamaha göstermediğini söyledi.

Çarşamba günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede bu görüşlerini dile getiren Wang Yi, bunun nedenini, Çin-Rusya ilişkilerinin sağlam bir siyasi, ekonomik ve kültürel temele sahip olmasıyla ve geçmiş deneyimleri gözden geçirmekten kaynaklanan soğukkanlılık ve ciddiyetle izah etti.

Wang, daha da önemlisi bunun nedeninin, Çin ve Rusya'nın ortaklaşa desteklediği çok kutuplu bir dünya ve uluslararası ilişkilerde daha büyük bir demokrasi yaklaşımının, zamanın ruhu ve pek çok ülkenin talepleriyle aynı doğrultuda seyretmesi olduğunu belirtti.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Putin'e Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını iletti ve geçen yılın sonunda iki liderin yeni yılda ikili ilişkilerin rotasını belirleyen önemli bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini de hatırlattı.

Mevcut uluslararası durumun karmaşık ve amansız olduğunu belirten Wang, buna karşın dünyada meydana gelen köklü değişikliklerin testinden geçen Çin-Rusya ilişkilerinin olgun, güçlü ve Tai Dağı kadar sağlam olduğunu söyledi.

Sık sık krizler ve kaoslar çıksa da zorluklar ve fırsatların aynı anda var olduğuna dikkat çeken Wang, bunun tarihin diyalektiği olduğunu belirtti.

Wang, Çin'in, iki ülkenin dünya barışını ve kalkınmasını teşvik etmede yapıcı bir rol oynaması için stratejik kararlılığı sürdürmek, siyasi güveni derinleştirmek, stratejik koordinasyonu güçlendirmek, tatbiki işbirliğini genişletmek ve her iki ülkenin meşru çıkarlarını korumak için Rusya ile birlikte çalışmayı arzu ettiğini vurguladı.

Wang'den, Cumhurbaşkanı Xi'ye içten selamlarını iletmesini isteyen Putin, Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin Çin'in kalkınması için yeni perspektifler açtığını söyledi.

Putin, şu anda Rusya-Çin ilişkilerinin belirlenen hedeflere doğru ilerlediğini ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin ve Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer çok taraflı kuruluşlardaki koordinasyonun verimli olduğunu söyledi.

Putin, uluslararası ilişkilerde birlik ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasinin, uluslararası manzarada ise denge ve istikrarın desteklenmesi için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Putin ile Ukrayna sorunu hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunan Wang, Rusya'nın sorunları diyalog ve müzakereler yoluyla çözme konusundaki istekliliğini yeniden teyit etmesini takdir ettiklerini belirtti.

Wang, Çin'in her zaman olduğu gibi tarafsız ve adil bir tutum sergileyeceğini ve krizin siyasi yollarla çözülmesinde yapıcı bir rol oynayacağını kaydetti.