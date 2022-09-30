Çinli Temsilciden Suriye'de Kimyasal Silahlar Sorununun Çözümü İçin Diyalog ve Müzakere Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu müsteşarı Sun Zhiqiang Perşembe günü, Suriye'de kimyasal silah sorununu çözüme kavuşturmanın tek yolunun diyalog ve müzakere olduğunu söyledi. Sun, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) yayınladığı son raporun, OPCW Teknik Sekreterliği'nin 11-18 Eylül tarihleri arasında Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'ne yönelik dokuzuncu tur denetimlerini gerçekleştirdiğini ve Çin'in bunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Sun, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silahlar hakkında yaptığı bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Suriye hükümeti ile Teknik Sekreterliğin deklarasyon değerlendirmesi konusunda yazışmak suretiyle görüşmelere başlamalarını not ettik" denildi. Çinli müsteşar, ülkesinin, OPCW Teknik Sekreterliği'nin ilgili tarafların vize konusundaki endişelerine gereken tüm dikkati göstermesini istediğini ve her iki tarafı da OPCW genel direktörünün Suriye Dışişleri Bakanı ile yapmayı planladığı toplantıya ilişkin olarak iletişimi sürdürmeye teşvik ettiğini söyledi. Sun, OPCW'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına yönelik araştırma ve atıflarının kesinlikle Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nun çerçevesi, uyum prosedürleri, güvenilir kanıtlar ve inandırıcı sonuçlar ile sınırlı olması gerektiğini belirtti. Sun, OPCW genel direktörü ile Teknik Sekreterliği'nin, OPCW'nin teknik niteliklerinin muhafazası için gerekli uygulama önlemlerini alacağını umduğunu sözlerine ekledi.