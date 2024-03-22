Çinli otomobil üreticisi BYD, Yunanistan pazarına giriş yapıyor
SHENZHEN, 22 Mart (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD, Perşembe günü Yunanistan pazarında binek araç modellerinin satışına başlandığını duyurdu.
Yunanistan'da piyasaya sürülen ilk iki BYD modeli BYD ATTO 3 ve BYD SEAL olacak. Sfakianakis Group, BYD'nin Yunanistan'daki ulusal bayi ortağı olacak.
İlk mağazasını Atina'da açan BYD'nin ikinci mağazasını ise Nisan ayı başında açmayı planlıyor.
BYD şu anda 20 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor. Şirket, Avrupa'daki 250'den fazla mağazasında Avrupalı tüketicilere çok sayıda yeni enerjili araç modeli sunuyor.