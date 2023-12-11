Çin ve Vietnam'da Uluslararası Bisiklet Yarışı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin sınır ilçesi Hekou ile Vietnam'ın Lao Cai kenti, uluslararası bir bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 600'den fazla bisikletçi ve bisiklet tutkunu katıldı. Yarış, iki ülke arasında spor ve kültür alışverişine yönelik bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 9-10 Aralık 2023

1. Yarışmaya katılan bisikletçilerin çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin sınır ilçesi Hekou ile ona komşu olan Vietnam'ın Lao Cai kenti, hafta sonu uluslararası bir bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe Çin ve Vietnam'dan 600'den fazla bisikletçi ve bisiklet tutkunu katıldı.

İlki 2017 yılında düzenlenen yarış, iki ülke arasında spor ve kültür alışverişine yönelik bir platform oluşturmayı ve iki halk arasındaki dostluğun derinleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"Bu bisiklet rotası aslında çok zorlu, çünkü çok sayıda tırmanış ve iniş var. Bu da bisikletçilerin vücutlarını ve bisikletlerini iyi koordine etmesini gerektiriyor. Ayrıca bisikletlerin iyi kontrol edilmesi de gerekiyor. Herkes birlik içinde ve nazik. Kendimi çok iyi hissediyorum. Buradaki yarışı seviyorum."

"Burada Çin'in gerçekleştirdiği organizasyon çok profesyonel; her şey düşünülmüş ve çok iyi bir deneyim yaşatıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hekou'dan bildiriyor. (XHTV)