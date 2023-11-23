Çin ve Uruguay, İkili İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseltti
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BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ile bir araya geldi.
BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ile bir araya geldi.
İki lider, Çin ile Uruguay arasındaki ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel