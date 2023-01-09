Çin, Uluslararası Uçuşlarda Kovid-19 Kısıtlamalarını Kaldırdı

Çin, Kovid-19 müdahalesini optimize ederek Pazar gününden itibaren uluslararası uçuşlar konusundaki bazı katı önlemleri kaldırmaya başladı.

Çin, Kovid-19 müdahalesini optimize ederek Pazar gününden itibaren uluslararası uçuşlar konusundaki bazı katı önlemleri kaldırmaya başladı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden kalkan Air New Zealand havayollarının NZ289 sefer sayılı uçağı, sabah 6.31'de Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu, Çin'in uluslararası uçuşlarda Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmasından sonra havalimanına inen ilk uluslararası uçuş oldu.

SES 1 (Çince): BAYAN YANG, Yolcu:

"Politika değişti. Artık karantina yok. Ailemiz karantina olmadan dönebilsin diye Shanghai'ya bugünkü uçuşu özellikle seçtik. Kendimi iyi hissediyorum."

SES 2 (İngilizce): SHALY RAUSS, Yolcu:

"Bunun şu an olması gerçekten büyük şans. Bilet rezervasyonunu bir yıl önce yaptırmıştık, bu yüzden böyle bir şeyin olacağını bilmiyorduk. Karantina bekliyorduk, ama karantinaya girmek zorunda olmamak çok güzel. Çok mutluyuz."

Güney Kore'nin başkenti Seul'den kalkan KE845 sefer sayılı uçak, Pazar sabahı 9.45'te Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao Jiaodong Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

SES 3 (Çince): ZHAO JİARUİ, Yolcu:

"Son derece rahat; herhangi bir karantinaya gerek yok. Bu gece evimde olacağım; ebeveynlerim beni bekliyor."

Çin'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı havayolu şirketleri, 8 Ocak'tan itibaren yolcu uçaklarının tarifeli uçuşlarını karşılıklı ulaşım anlaşmaları uyarınca gerçekleştiriyor ve sefer sayısı üzerindeki sınırlamalar artık uygulanmıyor.

Çin, yerli ve yabancı havayolu şirketlerinden uluslararası yolcu charter uçuşlarına yönelik başvuruları kabul etmeye kademeli olarak başlayacak ve 2023'ün yaz ve sonbahar aylarında pandemi öncesi süreç ve gereklilikleri tamamen eski haline getirecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai/Qingdao'dan bildiriyor. (XHTV)