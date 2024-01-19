BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Ay Yeni Yılı için çevrimiçi alışveriş festivali düzenliyor. Bu yıl 18 Ocak'ta başlayan festival, 17 Şubat'ta sona erecek.

Bakanlığa göre, 10 Şubat'a denk gelen Bahar Festivali kutlamaları kapsamında tüketicilere çeşitli çevrimiçi promosyonlar sunulacak.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında bu tür çevrimiçi promosyonların tüketicilere daha fazla seçenek sunacağını söyledi.

Sözcüye göre, promosyonlar arasında Beijing'de 3C (bilgisayar, iletişim ve tüketici elektroniği) ürünlerinin piyasaya sürülmesi, Shanghai'da "süper tatiller", Tianjin'de canlı yayında e-ticaret satış faaliyetleri ve Zhejiang'da "somut olmayan kültürel mirasla ilgili Ay Yeni Yılı alışveriş festivali" yer alıyor.