Çin, Sri Lanka Toplumunun Bu Zor Zamanlarda Dayanışma İçinde Olmasını Umuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin tarafının, Sri Lanka'da toplumun her kesiminden insanın, güçlüklerin üstesinden gelmek ve en kısa sürede toplumsal istikrar, ekonomik toparlanma ve hayat şartlarını iyileştirmek üzere birlikte gayret gösterebileceğine yönelik samimi umut beslediğini söyledi.

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Çin, Sri Lanka'daki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Dostane bir komşu ve işbirliği ortağı olarak bizler Sri Lanka'daki tüm kesimlerin kendi ülke ve halkının temel çıkarlarını göz önünde tutacağını, mevcut zorlukların üstesinden gelmek üzere dayanışma içinde gayret göstereceğini ve en kısa sürede istikrarı eski haline getirmek, ekonomiyi canlandırmak ve hayat şartlarını iyileştirmek üzere gayret göstereceğini samimiyetle umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel