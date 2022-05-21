Çin, Sel Yardımları İçin 500 Milyon Yuan Ayırdı - Haberler

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Çin, Sel Yardımları İçin 500 Milyon Yuan Ayırdı

Xinhua - Güncel
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Çin, Sel Yardımları İçin 500 Milyon Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yetkililer Cumartesi günü, Çin'in bu yılın sel mevsiminde yapılacak mücadeleler için 500 milyon yuan (yaklaşık 74 milyon ABD doları) ayırdığını söyledi.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yetkililer Cumartesi günü, Çin'in bu yılın sel mevsiminde yapılacak mücadeleler için 500 milyon yuan (yaklaşık 74 milyon ABD doları) ayırdığını söyledi. Ayrılan bu kaynak Çin Maliye Bakanlığı ile Su Kaynakları Bakanlığı tarafından ortaklaşa karşılandı. Su Kaynakları Bakanlığı sel kontrol altyapısının sağlanması, güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi ve afet yardım tatbikatlarının yapılması da dahil olmak üzere potansiyel sellere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi çağrısında bulundu. Çin, şiddetli sağanakların ülkenin güney kesimlerini vurduğu Mayıs ayının başından bu yana sel kontrolü amacıyla çeşitli acil durum müdahale çalışmaları başlattı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Mayıs, Sel, Güncel, Haberler

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