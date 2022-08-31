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Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nu Korumak İçin Yeni Bir Yasa Hazırlıyor

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Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nu Korumak İçin Yeni Bir Yasa Hazırlıyor

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli milletvekilleri Salı günü Qinghai-Tibet Platosu'nda ekolojik korumaya ilişkin yeni bir yasa tasarısını müzakere etmeye başladı.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli milletvekilleri Salı günü Qinghai- Tibet Platosu'nda ekolojik korumaya ilişkin yeni bir yasa tasarısını müzakere etmeye başladı. Yedi bölümden oluşan 64 maddelik yasa tasarısı, ilk görüşme için Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne sunuldu. Tasarıyla ilgili açıklayıcı yazıda, Qinghai-Tibet Platosu'nun Çin ve dünyanın ekolojik güvenliğindeki benzersiz ve yeri doldurulamaz rolünün yanı sıra otlakların erozyonu ve biyolojik çeşitliliğine yönelik tehditler gibi çevresinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve zorluklar vurgulandı. Ekolojik korumanın plato bölgesinin gelişiminin temel dayanağı olarak tanımlandığı taslakta, plato üzerindeki nehir, göl, çayır, orman, sulak alan ve diğer ekosistemlerin korunmasına ilişkin maddeler yer alıyor ve nesli tükenmekte olan ender yabani türler ve bölgeye özgü türlerin korunması güçlendiriliyor. Taslakta ayrıca, Qinghai-Tibet Platosu'ndaki ekolojik koruma için mali, vergi ve finansal destek de önerildi ve bu yolla sosyal fonların katılımı teşvik edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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