Çin mitolojisi ve edebiyatı İstanbul'da tanıtıldı

İSTANBUL, 9 Mayıs (Xinhua) -- Bir grup Çinli yazar ve şair, İstanbul'da Çin mitolojisi ve edebiyatının derinliklerini keşfetmeye yönelik bir etkinlikte Türk okuyucularla bir araya geldi.

"Masaldan Fanteziye: Çin Edebiyatının Hayal Yolculuğu" adlı etkinlik Perşembe günü Kırmızı Kedi Yayınevi ile Shanghai Yazarlar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Çin mitolojisinin karmaşık yönlerine değinen Çinli yazarlar, öykülerin zengin dokusunu ve bu antik anlatıların çağdaş edebi eserleri nasıl etkilemeye devam ettiğini gözler önüne serdi.

Yazarlar, Çin mitolojisi ve Çin şiirinin "zamansız klasiklerinden" örnekler sundu.

Shanghai Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Ma Wenyun, Türkiye ile Çin arasında kültürel etkileşimlerin geliştirilmesinde bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Çin ve Türk edebiyatına ait eserlerin daha fazla tercüme edilmesi gerektiğini vurgulayan Ma, birliğin gelecekte bu tür etkinlikleri genişletme kararlılığını dile getirdi.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon, Xinhua'ya verdiği demeçte, bu tür işbirliklerinin iki kültür arasında köprü işlevi görerek, Çin edebiyatının Türk okuyuculara tanıtılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Nisan ayında da "Edebiyatta Çeviri ve Karşılıklı Öğrenme" konulu, merak uyandıran bir seminer düzenleyerek Çin ve Türkiye'den yazar ve şairleri bir araya getirmişti.