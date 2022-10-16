Xi Jinping, Çkp 20. Ulusal Kongresi'nin Açılışında Konuştu Güncel Haberler BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne 19. ÇKP Merkez Komitesi adına rapor sunuyor, 16 Ekim 2022. 20. ÇKP Ulusal Kongresi Pazar günü açıldı. BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne 19. ÇKP Merkez Komitesi adına rapor sunuyor, 16 Ekim 2022. 20. ÇKP Ulusal Kongresi Pazar günü açıldı. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Pekin Güncel Haberler

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