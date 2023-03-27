Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda Sergilenecek İthal Ürünlerin İlk Partisi Guangdong'a Ulaştı

GUANGZHOU, 27 Mart (Xinhua) -- 15 Nisan'da hem çevrimiçi hem de fiili katılımla başlayacak olan ve Kanton Fuarı olarak da bilinen 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda sergilenecek ithal ürünler, Pazar günü Tayland'dan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya ulaştı.

GUANGZHOU, 27 Mart (Xinhua) -- 15 Nisan'da hem çevrimiçi hem de fiili katılımla başlayacak olan ve Kanton Fuarı olarak da bilinen 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda sergilenecek ithal ürünler, Pazar günü Tayland'dan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya ulaştı.

Temel olarak Tayland'da üretilen söz konusu ürünler arasında budama makineleri, hava soğutucular, sprey makineleri ve dış mekanda tarımsal üretime uygun diğer ürünler bulunuyor.

Kovid-19 önleme tedbirleri kapsamında 2020'den bu yana büyük oranda çevrimiçi olarak düzenlenen köklü Kanton Fuarı, 15 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında fiilen katılımla faaliyetlerine devam edecek.

Yaklaşık 40 ülke ve bölgeden 500'ün üzerinde işletmenin, bu fuardaki ithalat bölümüne katılması bekleniyor.

Bu yıl sergi alanı 1,18 milyon metrekareden 1,5 milyon metrekareye çıkarılacak.

30.000'i aşkın Çinli ve yabancı işletmenin katılacağı tahmin edilen fuara katılım gösteren Çinli işletmeler arasında 5.000'den fazla önde gelen imalat ve yüksek teknoloji işletmesi yer alıyor.

Fuar, 1957 yılından bu yana yılda iki kez düzenleniyor.