Çin'in Xinjiang Bölgesindeki Dağ Rezervinde Koruma Çabalarının Artmasıyla Doğal Yaşam Gelişiyor

Altun Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndan çeşitli görüntülerÇin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde, kendine özgü bir plato çölü ekosistemine sahip olan Altun Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı, Çin'in ekolojik koruma çabalarına tanıklık ediyor.

Altun Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde, kendine özgü bir plato çölü ekosistemine sahip olan Altun Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı, Çin'in ekolojik koruma çabalarına tanıklık ediyor.

Doğu Kunlun Dağları'nın derinliklerinde yer alan doğa koruma alanı, ortalama 4.500 metre rakımıyla toplam 45.000 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Yaygın olarak bir "plato gen bankası" olarak tanınan rezerv, 300'den fazla yaban hayatına ve 380'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Buradaki Tibet antilopları, yaban Tibet öküzleri ve Tibet yaban eşeklerinin toplam nüfusu 20 yılda yüzde 63,2 artarak 127.000'i aştı.

Rezerv içindeki su alanı da sürekli genişliyor. Rezervdeki en büyük tuzlu göl olan Ayakumu Gölü'nün su alanı son 30 yılda yüzde 60'tan fazla artarak 500 kilometrekareden fazla genişledi.

Çin'in dünyanın en büyük milli park sistemini kurma çabaları çerçevesinde Kunlun Dağları bölgesinde bir milli park oluşturulması için de çalışmalar devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor.

(XHTV)