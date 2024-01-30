Çin'in Shandong eyaletindeki Poli Pazarı, Bahar Bayramı için ziyaretçi akınına uğruyor

QİNGDAO, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin en büyük geleneksel pazarlarından biri olan Poli Pazarı, 300 yılı aşkın geçmişiyle yerel bir somut olmayan kültürel miras niteliği taşıyor.

Bahar Bayramı yaklaşırken, birçok ziyaretçi yeni yıl süsleri, tarım ürünleri, yerel lezzetler ve benzeri ürünleri satın alabilmek için pazara akın ediyor.