Çin'in Hohhot Kentinde İnşa Edilen Yeni Havalimanı HOHHOT, 15 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Hohhot'taki yeni havalimanının inşaat alanı görülüyor, 15 Ağustos 2022. Hohhot'taki yeni havalimanı terminalinin ana yapısı tamamlandı. HOHHOT, 15 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Hohhot'taki yeni havalimanının inşaat alanı görülüyor, 15 Ağustos 2022. Hohhot'taki yeni havalimanı terminalinin ana yapısı tamamlandı. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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