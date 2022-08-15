Çin'in Hohhot Kentinde İnşa Edilen Yeni Havalimanı
HOHHOT, 15 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Hohhot'taki yeni havalimanının inşaat alanı görülüyor, 15 Ağustos 2022. Hohhot'taki yeni havalimanı terminalinin ana yapısı tamamlandı.
HOHHOT, 15 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Hohhot'taki yeni havalimanının inşaat alanı görülüyor, 15 Ağustos 2022. Hohhot'taki yeni havalimanı terminalinin ana yapısı tamamlandı. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)
Xinhua / Güncel