Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı Güncel Haberler GUANGZHOU, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda dev panda üçüzleri "Mengmeng", "Shuaishuai" ve "Kuku"ya, bu yıl 10 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için bambu filizleri ve meyvelerden yapılmış özel... GUANGZHOU, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda dev panda üçüzleri "Mengmeng", "Shuaishuai" ve "Kuku"ya, bu yıl 10 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için bambu filizleri ve meyvelerden yapılmış özel "ay pastası" ikram edildi. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Shuaishuai" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yemeye hazırlanıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Shuaishuai" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yiyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Shuaishuai" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yemeye hazırlanıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Shuaishuai" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yemeye hazırlanıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'ndaki dev panda üçüzleri için özel olarak hazırlanmış "ay pastaları", 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Kuku" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yiyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Guangdong Eylül Güncel Haberler

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