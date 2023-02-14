Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemelerinin İkinci Partisi Şam'a Ulaştı
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ŞAM, 14 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü uçakla Suriye'deki depremzedelere acil durum malzemesi sağlamak amacıyla Çin Kızılhaç Derneği'nden (RCSC) gönderilen yardımların ikinci partisi Suriye'ye ulaştı.
ŞAM, 14 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü uçakla Suriye'deki depremzedelere acil durum malzemesi sağlamak amacıyla Çin Kızılhaç Derneği'nden (RCSC) gönderilen yardımların ikinci partisi Suriye'ye ulaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel