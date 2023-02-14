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Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemelerinin İkinci Partisi Şam'a Ulaştı

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Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemelerinin İkinci Partisi Şam'a Ulaştı

ŞAM, 14 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü uçakla Suriye'deki depremzedelere acil durum malzemesi sağlamak amacıyla Çin Kızılhaç Derneği'nden (RCSC) gönderilen yardımların ikinci partisi Suriye'ye ulaştı.

Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemelerinin İkinci Partisi Şam'a UlaştıSuriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'nda Çin'den gönderilen yardım malzemelerini aktaran insanlar, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

ŞAM, 14 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü uçakla Suriye'deki depremzedelere acil durum malzemesi sağlamak amacıyla Çin Kızılhaç Derneği'nden (RCSC) gönderilen yardımların ikinci partisi Suriye'ye ulaştı.

Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemelerinin İkinci Partisi Şam'a UlaştıÇin'den gönderilen yardım malzemeleri Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'na indiriliyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemelerinin İkinci Partisi Şam'a UlaştıÇin'den gönderilen yardım malzemeleri Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'na indiriliyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemelerinin İkinci Partisi Şam'a UlaştıSuriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'na Çin'den gönderilen yardım malzemelerini aktaran insanlar, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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