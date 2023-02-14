Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemelerinin İkinci Partisi Şam'a Ulaştı Güncel Haberler ŞAM, 14 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü uçakla Suriye'deki depremzedelere acil durum malzemesi sağlamak amacıyla Çin Kızılhaç Derneği'nden (RCSC) gönderilen yardımların ikinci partisi Suriye'ye ulaştı. Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'nda Çin'den gönderilen yardım malzemelerini aktaran insanlar, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) ŞAM, 14 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü uçakla Suriye'deki depremzedelere acil durum malzemesi sağlamak amacıyla Çin Kızılhaç Derneği'nden (RCSC) gönderilen yardımların ikinci partisi Suriye'ye ulaştı. Çin'den gönderilen yardım malzemeleri Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'na indiriliyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) Çin'den gönderilen yardım malzemeleri Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'na indiriliyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'na Çin'den gönderilen yardım malzemelerini aktaran insanlar, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Sevgililer Günü Suriye Güncel Haberler

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