Çin'in En Üst Düzey Yasama Organı Komite Toplantısına Başladı

figureIndex0 BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çarşamba günü Beijing'de 37. oturumuna başladı.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çarşamba günü Beijing'de 37. oturumuna başladı.

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, oturumun ilk genel kurul toplantısına başkanlık etti ve bir konuşma yaptı.

Oturumun ilk genel kurul toplantısının gündemi, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerini incelemek ve uygulamaktı. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei toplantıda bir rapor sundu.

Li Zhanshu, merkezinde ideolojik, politik ve eylemsel olarak Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi ile yüksek derecede bir birliğin sürdürülmesi ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi tarafından elde edilen başlıca siyasi sonuçların derinlemesine anlaşılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Li Zhanshu, bu yeni dönemdeki bu yeni yolculukta Parti'nin temel görevlerini tam olarak kavramak ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin sağlam bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, tüm cephelerde hukuka dayalı yönetimin uygulanmasını desteklemek, tüm süreçte halk demokrasisini geliştirmek ve halk kongresi sisteminin devlet yönetimindeki önemli rolünün daha iyi uygulanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.