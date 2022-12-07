Çin'in En Büyük Silindir Şeklindeki Fpso Ünitesi Denize Açıldı Güncel Haberler İngiltere'nin Shell firması için Çin'de üretilen en büyük silindir şeklindeki FPSO (yüzer üretim depolama ve boşaltma) ünitesi, Salı günü Çin'in doğusundaki Qingdao kentinden denize açıldı. İngiltere'nin Shell firması için Çin'de üretilen en büyük silindir şeklindeki FPSO (yüzer üretim depolama ve boşaltma) ünitesi, Salı günü Çin'in doğusundaki Qingdao kentinden denize açıldı. FPSO, ham petrol üretimi, depolaması ve ihracatı fonksiyonlarına sahip bir açık deniz ham petrol işleme tesisi olarak biliniyor. 32.000 tonluk silindir şeklindeki Penguins FPSO ünitesi, 118 metrelik boyuyla 42 katlı bir konut binasının yüksekliğine erişiyor. FPSO ünitesinin Avrupa'nın Kuzey Denizi'ne ulaşması yaklaşık 55 gün sürecek. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti England Shell Güncel Haberler

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