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Çin'in Doğusunda Uluslararası Dijital Ticaret Fuarı Açıldı

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Çin'in Doğusunda Uluslararası Dijital Ticaret Fuarı Açıldı

HANGZHOU, 12 Aralık (Xinhua) -- 1. Küresel Dijital Ticaret Fuarı Pazar günü Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da açıldı.

Çin'in Doğusunda Uluslararası Dijital Ticaret Fuarı AçıldıÇin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 1. Küresel Dijital Ticaret Fuarı görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

HANGZHOU, 12 Aralık (Xinhua) -- 1. Küresel Dijital Ticaret Fuarı Pazar günü Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da açıldı.

50'nin üzerinde ülke ve bölgeden uluslararası kuruluşlar ve işletmeler, küresel dijital ticaretin gündemdeki konularını görüşmek ve dijital ekonomide dışa açılma ve işbirliğini hızlandırmak üzere fuara katılmaya davet edildi.

Çin Ticaret Bakanlığı Ticari Kalkınma Bürosu Başkanı Wu Zhengping, "Dijital ekonominin önemli bir kısmını oluşturan dijital ticaret, küresel ticaretin gelişiminde yeni bir trendi temsil ediyor ve dünya ekonomisinin toparlanma ve büyümesine yeni bir canlılık getirerek küresel ticaretin yeni itici gücü olarak işlev görüyor" diye konuştu.

"Dijital Ticareti Dünyaya Bağlamak" temalı fuarı, Zhejiang eyaleti yönetimi ile Ticaret Bakanlığı ortaklaşa destekliyor. Fuar, Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Zhejiang Güncel Haberler

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