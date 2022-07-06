Çin'in Binek Otomobil Perakende Satışları Haziran Ayında Arttı - Haberler

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Çin'in Binek Otomobil Perakende Satışları Haziran Ayında Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Binek Otomobil Perakende Satışları Haziran Ayında Arttı

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayımlanan sektör verileri, ülkedeki binek otomobil pazarının perakende ve toptan satışların artmasıyla ivmelendiğini gösterdi.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayımlanan sektör verileri, ülkedeki binek otomobil pazarının perakende ve toptan satışların artmasıyla ivmelendiğini gösterdi. Çin Binek Otomobil Birliği'nin ilk istatistiklerine göre, Haziran ayında perakende kanalları aracılığıyla yaklaşık 1,92 milyon binek otomobil satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 ve Mayıs ayına göre yüzde 42'lik artış anlamına geliyor. Binek otomobillerin toptan satışları da geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2,11 milyon adet oldu. Birlik, otomobil piyasasında Haziran ayında yaşanan dinamizmi, ülkenin bazı düşük emisyonlu modellerde otomobil satın alma vergilerinde indirime gitmek gibi tüketim yanlısı adımlarına bağladı. Birlik, ülkenin yeni enerjili araçlardaki perakende satışlarının da Haziran ayında rekor düzeye ulaşarak 500.000 adede yaklaştığı tahmininde bulundu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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