Çin İkinci El Otomobil İhracatını Artırdı

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre Liaoning, Fujian ve Sichuan'ın da aralarında olduğu 14 bölgeye daha ikinci el otomobil ihracat yapma izni verildi.

Havadan çekilen bu fotoğraf Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Qingdao'da bulunan Qingdao Limanı'ndan Afrika'ya gitmek üzere olan ticari araçların bir ro-ro kargo gemisine yüklenmeden önceki halini gösteriyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre Liaoning, Fujian ve Sichuan'ın da aralarında olduğu 14 bölgeye daha ikinci el otomobil ihracat yapma izni verildi.

Açıklama, Ticaret Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Gümrük Genel İdaresi tarafından ortaklaşa bir şekilde yapıldı.

Açıklamaya göre bu bölgeler, yerel işletmeler için kabul standartlarını formüle edecek, seçim prosedürlerini standartlaştıracak ve ihracat işini yürütmek için ikinci el otomobil satışı, denizaşırı pazarlama kanalları ve satış sonrası hizmet sağlayan şirketlere destek verecek.

Sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla araç işlem kaydı, ruhsat başvurusu ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği de ifade edildi.

Çin, 2019 yılının Mayıs ayında ikinci el otomobil ihracatını resmen başlattı. Beijing, Tianjin, Shanghai ve Guangdong, bu tür ticareti yapmasına izin verilen ilk on bölge arasında yer alıyor.

Sektör verileri, 2022'nin ilk on ayında Çin'de 13,3 milyon ikinci el otomobilin alınıp satıldığını gösterdi.