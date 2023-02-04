Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Taiwan Meselesine Karışmaya Son Vermeli

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Taiwan meselesine karışmaya ve Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek yeni faktörler oluşturmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Taiwan meselesine karışmaya ve Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek yeni faktörler oluşturmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Ning, söz konusu açıklamayı, günlük basın toplantısı sırasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün açıklamalarının sorulması üzerine yaptı. Burns, Rus ordusunun Ukrayna'daki performansı yüzünden aklının başına gelmiş olması olasılığına rağmen Çin liderinin Taiwan'a yönelik tutkularının hafife alınmaması gerektiğini söylemişti.

"Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Taiwan sorunu, tamamen Çin'in iç işleriyle ilgili bir konudur" diyen Mao, Taiwan meselesi ile Ukrayna konusunun doğaları itibariyle birbirinden farklı olduğunu ve birbirleriyle karşılaştırılmalarının hiçbir şekilde mümkün olmadığını vurguladı.

Sözcü, Taiwan meselesinin çözüme kavuşturulmasının, Çinlilere ait bir konu olduğunu ve bu konuya sadece Çinlilerin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Mao, "ABD tarafı, güvenilir şekilde tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeli, ABD liderlerinin 'Taiwan'ın bağımsızlığını' desteklememe taahhüdüne uymalı, Taiwan'la her türlü resmi etkileşimi ve askeri teması durdurmalı, Taiwan meselesine karışmaya son vermeli ve Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek yeni faktörler oluşturmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.