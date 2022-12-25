Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Dış İlişkilerinin Ele Alındığı Sempozyuma Hitap Etti
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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası durumun yanı sıra Çin'in 2022'deki dış ilişkilerinin ele alındığı sempozyuma video konferans yoluyla hitap etti, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang.
BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası durumun yanı sıra Çin'in 2022'deki dış ilişkilerinin ele alındığı sempozyuma video konferans yoluyla hitap etti, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel