Münevver Karabulut cinayetinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Cem Garipoğlu2nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Cem Garipoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Garipoğlu öldü mü?

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

Cem Garipoğlu 20 Ekim 1991 tarihinde doğdu. Garipoğlu 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u öldürdü. Cinayetten 197 gün sonra 17 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da teslim olmuştur. Silivri Cezaevi'ne konan Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014'te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

CEM GARİPOĞLU GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

Dava sürecinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çeken Karabulut, "Fotoğraflarla bu iş olur mu? Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte Adli Tıp Kurumu'nda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim" dedi.