Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Almanya Arasındaki Diyalog ve İşbirliği Dünyanın Yararına Hizmet Ediyor

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın Almanya ziyareti, iki ülke arasında yapılacak hükümetler arası yedinci tur istişarelere hazırlık amacı taşıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda) Almanya'nın başkenti Berlin'de Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geldi, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın Almanya ziyareti, iki ülke arasında yapılacak hükümetler arası yedinci tur istişarelere hazırlık amacı taşıyor.

BERLİN, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, önemli etkiye sahip çok yönlü stratejik ortaklar olan Çin ile Almanya arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinin, dünyaya daha fazla istikrar, kesinlik ve olumlu enerji getireceğini belirtti.

Qin söz konusu açıklamayı, Çarşamba günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'deki görüşmesi sırasında yaptı. Bakan, Almanya ziyaretinin, iki ülke arasında yapılacak hükümetler arası yedinci tur istişarelere hazırlık amacı taşıdığını söyledi.

Scholz ise Qin'den Çinli liderlere içten selamlarını iletmesini isterken, istişareler için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Alman başbakan, ev sahibi ülke olarak Almanya'nın bu önemli istişareler için etkin şekilde hazırlandığını ve süreçten olumlu sonuçların çıkması amacıyla Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Çok kutuplu dünya bağlamında, dünya barışının ortak şekilde korunması için tüm tarafların eşitliğinin desteklenmesi gerektiğini belirten Scholz, Almanya'nın Çin'in bu çerçevede üstlendiği role ve etkisine önem verdiğini ve Ukrayna krizi gibi önemli konularda Çin ile iletişimi güçlendirmek istediğini kaydetti.

Qin, Çin'in istişarelerde önemli sonuçlar elde etmek üzere Almanya ile işbirliği yapmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Ukrayna konusuna değinen Qin, Çin'in tutumunun barış müzakerelerini kolaylaştırmak yönünde olduğunu belirtti. Çatışmaların en kısa sürede sona ermesinin elzem olduğunu, zira herhangi bir gecikmenin daha fazla acıdan başka bir sonuç yaratmayacağını söyleyen Qin, diyalog yoluyla siyasi bir çözüme ulaşılarak Avrupa'da uzun vadeli barış ve istikrarı sağlayacak yollar bulunması gerektiğini vurguladı.

Qin, Almanya ziyareti sırasında ayrıca Almanya Federal Şansölyelik dış ve güvenlik politikası danışmanı Jens Plötner ve Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.