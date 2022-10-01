Çin Devlet Konseyi, Ulusal Gün Dolayısıyla Resepsiyon Verdi

Çin Devlet Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü dolayısıyla Cuma günü başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir resepsiyon verdi. Çin'in Ulusal Günü 1 Ekim'e denk geliyor.

Resepsiyona Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve devlet liderleri Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan'ın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 500 konuk katıldı.

Resepsiyonda konuşan Başbakan Li Keqiang, ÇKP'nin bu yıl 20. Ulusal Kongresi'ni toplayacağını söyledi ve kongrenin hayati önemini vurguladı.

Bu yılın Çin'in gelişimi açısından gerçekten çok önemli bir yıl olduğunu belirten Li, "Çin'in hem içindeki hem de dışındaki karmaşık ve zorlu gelişmeler karşısında tüm ulusumuz, özünde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliği altında azim ve kararlılıkla birlikte ilerledi" dedi.

Sağlam ekonomik temellerin sağlanmasının Çin ekonomisinin istikrarlı büyümesini sürdürmek açısından çok önemli olduğuna işaret eden Li, Çin'in beklenenden daha büyük faktörlerin neden olduğu şokları hafifletmek için güçlü önlemler aldığını ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için hızlı ve kararlı bir şekilde bir politika paketini uygulamaya koyduğunu vurgulayarak, "Önemli ekonomik göstergeleri uygun bir aralıkta tutacak güvene ve kabiliyete sahibiz" dedi.

Li, Çin'in temel politikası olarak reform ve dışa açılma ile ülkenin sosyalist bir piyasa ekonomisi geliştirmek için reformu kararlılıkla sürdürdüğünü, yüksek standartlı dışa açılmayı izlediğini, dış ticaret ve yatırımı istikrarlı tuttuğunu ve Çin'i yabancı yatırım için tercih edilen bir rota konumunda tutmak ve kazan-kazan kalkınmasını sağlamak amacıyla çok taraflı ve ikili ticari işbirliğini derinleştirdiğini söyledi.

Li, yönetişimi insanlara fayda sağlamak amacıyla yapma taahhüdünü de vurguladı.

Hong Kong ve Makao'nun uzun vadeli refah ve istikrarını sağlamaya yönelik çabalara desteğin altını çizen Li, "tek ülke, iki sistem" politikasının yanı sıra, Hong Kong'u Hong Kong halkının, Makao'yu Makao halkının yüksek derecede özerklikle yönetmesi politikalarının sıkı, eksiksiz ve inançla uygulandığını bildirdi.

Başbakan Li, "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı hareketlerine ve dış müdahaleye şiddetle karşı çıktıklarını ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl büyümesini aktif olarak desteklediklerini söyledi.

Li ayrıca, Çin'in küresel zorlukların üstesinden gelmek ve dünyada barışı, istikrarı, kalkınmayı ve refahı teşvik etmek amacıyla diğer ülkelerle birlikte çalışmak için gösterdiği çabalara da dikkat çekti.

Li konuşmasını, özünde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi etrafında daha da yakın bir şekilde toplanılması, Yeni Bir Çağ için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Xi Jinping Düşüncesi'nin rehberliğinin izlenmesi ve Çin'i müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak ileri, uyumlu ve güzel bir büyük modern sosyalist ülke haline getirmek için düzenli bir çaba içinde ilerlenmesi çağrısı yaparak tamamladı.

Resepsiyona, aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Başbakan Yardımcısı Han Zheng başkanlık etti.