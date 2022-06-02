Çin'den ABD ile Taiwan Bölgesi Arasında Egemenlik İmalarında Bulunan Anlaşmalar Yapılmasına Sert İtiraz - Haberler

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Çin'den ABD ile Taiwan Bölgesi Arasında Egemenlik İmalarında Bulunan Anlaşmalar Yapılmasına Sert İtiraz

Xinhua - Güncel
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Çin'den ABD ile Taiwan Bölgesi Arasında Egemenlik İmalarında Bulunan Anlaşmalar Yapılmasına Sert İtiraz

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasında imzalanacak egemenlik imasına sahip ya da resmi nitelik taşıyan herhangi bir anlaşmanın müzakere edilmesine ve imzalanmasına...

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasında imzalanacak egemenlik imasına sahip ya da resmi nitelik taşıyan herhangi bir anlaşmanın müzakere edilmesine ve imzalanmasına sert biçimde karşı çıktıklarını söyledi. Ma bu açıklamayı, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin sözde "21. yüzyıl ticaret inisiyatifinin" kuruluşuna dair yakın zamanda yaptıkları açıklamaya cevaben gerçekleştirdi. Ma, DPP yetkililerinin "Taiwan bağımsızlığı" ve bencil siyasi kazanımlar elde etmek adına adadaki işletmeler ve halkın çıkarları pahasına dış güçlerle işbirliği yaptığını ifade etti. ABD tarafını da tek-Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki Taiwan'a silah satışı meselesine ilişkin üç ortak bildiriye bağlı kalmaya çağıran sözcü, Çin'i kontrol altına almak için "Tayvan kartını" kullanma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu uyarısında bulundu.

Xinhua / Güncel

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