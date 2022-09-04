Çin Demiryolları Termik Santrallere Kömür Tedariki İçin Özel Gayret Gösteriyor

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi (Çin Demiryolları), zaman zaman yaşanan Kovid-19 vaka artışları ve Çin'de son günlerde kaydedilen yüksek sıcaklıklar karşısında termik santrallerde kullanılan kömür nakliyesinin sorunsuz devamını sağlamak için gayretle çalıştığını söyledi. Şirket 20 Haziran ile 31 Ağustos arasında Çin'in demiryolu ağında enerji üretimi için 320 milyon ton kömür taşındığını, bunun yıllık yüzde 30 artışa karşılık geldiğini belirtti. Öte yandan 31 Ağustos itibarıyla enerji üretimi yapılan 363 santralin deposunda toplam 63,41 milyon ton kömür bulunuyor ve bu miktar 25 günlük enerji üretimi için yeterli. Şirketten yapılan açıklamada, Çin Devlet Demiryolları'nın kömürün sorunsuz taşınmasını garanti etmek suretiyle salgın kontrol çalışmalarında koordinasyon sağlamaya devam edeceğini ve bu amaçla kilit bölgelere ve enerji santrallerine kömür sevkiyatını garanti etmek için daha fazla çaba göstereceği kaydedildi.