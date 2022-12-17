Çin'deki Hastanede Robotlar Ortopedik Cerrahiye Destek Oluyor Güncel Haberler Bazı Çin hastaneleri, ortopedik ameliyatlara destek amacıyla yerli olarak geliştirilmiş cerrahi robotlardan yararlanıyor. Bazı Çin hastaneleri, ortopedik ameliyatlara destek amacıyla yerli olarak geliştirilmiş cerrahi robotlardan yararlanıyor. 2020 yılından beri Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki Dalian İkinci Halk Hastanesi'nde bu tür ameliyalarda robotlar kullanılıyor. Doktorlar, robotların ameliyatların hatasız geçmesine yardımcı olduğunu söylüyor. SES (Çince): Qİ ZHİMİNG, Dalian İkinci Halk Hastanesi Başhekimi "Cerrahi robotların yardımıyla 50'den fazla omurga ameliyatı, 40 diz ameliyatı ve 10'a yakın kalça ameliyatı gerçekleştirdik. Ortak çabalarımızla cerrahi robotların gelecekte daha fazla ameliyatta kullanılarak fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dalian'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Dalian Güncel Haberler

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