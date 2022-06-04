Çin'de Yeni Ev Fiyatları Mayıs Ayında Hafif Artış Gösterdi - Haberler

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Endeks Akademisi adındaki bir emlak araştırma kurumunun raporu, 100 Çin kentinde ev fiyatlarının hafif bir artış kaydettiğini gösterdi. Kuruma göre, incelenen 100 kentte yeni ev fiyatları Nisan ayına kıyasla yüzde 0,03 artışla Mayıs ayında metrekare başına 16.198 yuan (yaklaşık 2.414 ABD doları) oldu. Söz konusu kentlerde ortalama yeni ev fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Mayıs ayında toplam 40 şehir ev fiyatlarında bir önceki aya kıyasla artış bildirirken, 45 kentte ev fiyatlarının düştüğü görüldü. Kurum, ülkenin konut alımları için finansmanı kolaylaştırması ve daha destekleyici politikalar uygulamaya koymasıyla Haziran ayında, tüketicilerin yeni ev pazarına ilişkin beklentilerinin ve güveninin yeniden istikrara kavuşacağını tahmin ediyor. Çin, emlak piyasasının toparlanmasını sağlamak ve ekonomiyi desteklemek için alım veya satım kısıtlamalarının gevşetilmesi, konut finansmanı fonu politikalarının ayarlanması ve mortgage faiz oranlarının düşürülmesi gibi hedefli önlemleri aktif olarak uygulamaya koydu.

Xinhua / Güncel