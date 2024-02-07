Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Yüzde 102 Arttı

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili araçların (NEV) perakende satışları Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artış gösterdi.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkede geçen ay toplam 670.000 yeni enerjili araç satıldı. Ancak yıllık bazdaki önemli artışa rağmen, bu rakam aylık bazda yüzde 29'luk bir düşüş anlamına geliyor.

Birlik, NEV'lerin toptan satışlarının Ocak ayında yüzde 77 artışla 690.000'e yükseldiğini ve binek araçların perakende satışlarının yıllık yüzde 58 artışla 2,04 milyon adet olarak gerçekleştiğini bildirdi.