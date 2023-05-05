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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng İngiltere'de

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng İngiltere'de

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LONDRA, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İngiltere'nin başkenti Londra'da Çinli ve İngiliz iş çevrelerinin düzenlediği karşılama yemeğinde konuşuyor, 4 Mayıs 2023. Han, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak, Kral 3.

LONDRA, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İngiltere'nin başkenti Londra'da Çinli ve İngiliz iş çevrelerinin düzenlediği karşılama yemeğinde konuşuyor, 4 Mayıs 2023.

Han, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak, Kral 3. Charles'ın Cumartesi günü yapılması planlanan taç giyme törenine katılmak üzere Perşembe günü erken saatlerde Londra'ya varmıştı. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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