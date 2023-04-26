Çin Cumhurbaşkanı Xi, Üst Düzey Vietnam Komünist Partisi Yetkilisiyle Görüştü

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi, VKP Merkez Komite Sekreterliği Daimi Üyesi ve VKP Merkez Komitesi Örgüt...

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi, VKP Merkez Komite Sekreterliği Daimi Üyesi ve VKP Merkez Komitesi Örgüt Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai ile bir araya geldi, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)