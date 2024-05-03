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Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlattı

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Çin'in Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Chang'e-6 Ay keşif aracı, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplamak için görevlendirildi.

Dosya Boyutu: 42.41MB

ÇEKİM TARİHİ: 3 Mayıs 2024

1. Chang'e-6 Ay keşif aracının fırlatılmasından çeşitli görüntüler

Chang'e-6 Ay keşif aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-5 roketi, Cuma günü öğleden sonra Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan kıyısında yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

İnsanlığın Ay keşfi tarihinde türünün ilki olan Chang'e-6 görevi, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplayıp Dünya'ya getirmekle görevlendirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wenchang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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