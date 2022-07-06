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Çin, Çevre Koruma Denetimleriyle Ekolojik Zararı Azaltıyor

Xinhua - Güncel
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Çin, Çevre Koruma Denetimleriyle Ekolojik Zararı Azaltıyor

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhai Qing, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in son yedi yıl içinde ekolojik koruma ve çevre koruma konusunda ülke çapında iki tur denetim gerçekleştirdiğini ve çok sayıda alanda sorunların üstesinden geldiğini söyledi.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhai Qing, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in son yedi yıl içinde ekolojik koruma ve çevre koruma konusunda ülke çapında iki tur denetim gerçekleştirdiğini ve çok sayıda alanda sorunların üstesinden geldiğini söyledi. Zhai düzenlediği basın toplantısında, Çin'in insan hayatını yakından ilgilendiren çevre sorunlarını çözmeyi amaçlayan denetimler sırasında halktan gelen 287.000 şikayeti değerlendirdiğini ve bugüne kadar 285.000 sorunu çözdüğünü söyledi.Bu denetimlerde, belli başlı sorunlara özel olarak odaklanılıyor. Halka açıklanan 262 vakanın yaklaşık yarısını kirlilik ve çevresel altyapıdaki zayıf halkalar, yüzde 33,2'sini ise ekoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanında olan vakalar oluşturuyor.

Zhai, "Vakaları seçerken, kirleticilerin kötü niyetli olarak sulara boşaltılması ve büyük miktarlarda endüstriyel atıkların nehirlere yasadışı olarak boşaltılması gibi insanların acil endişeleriyle ciddi kirliliğe neden olan sorunlara özel dikkat gösterdik" dedi. Korunan alanlarda yasa dışı yapılaşma, deniz ve göllerde yasa dışı arazi ıslahı, konut için ormansızlaşma ve yasa dışı madencilik gibi örnekler veren Zhai, "ekolojiye zarar veren ve sürdürülebilir kalkınmayı engelleyen eylemleri de vurguladık" diye ekledi. Çin'in merkezi yönetimi yetkilileri, incelemeye 2015'in sonlarında başladı ve 2018'e kadar yerel düzeyde ilk denetim turunu tamamladı. Ekipler ikinci turda, 2019'dan 2022'nin ilk yarısına kadar 30'dan fazla il düzeyinde bölgeyi, iki devlet departmanını ve merkezi olarak yönetilen altı devlete ait işletmeyi denetledi. Zhai, ilk inceleme turunda ve inceleme döneminde ortaya çıkan 3.294 sorunun yaklaşık yüzde 95'inin düzeltildiğini kaydetti. Denetimlerin ikinci turunda halihazırda bulunan 1.227 sorunun yarısının da çözüldüğünü söyledi.

Xinhua / Güncel

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