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Çin Başbakanı Li, ABD Hazine Bakanı Yellen ile Görüştü

Çin Başbakanı Li, ABD Hazine Bakanı Yellen ile Görüştü

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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştirdi, 7 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştirdi, 7 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Janet Yellen Pekin Güncel Haberler

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