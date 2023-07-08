Çin Başbakanı Li, ABD Hazine Bakanı Yellen ile Görüştü
Güncel Haberler
BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştirdi, 7 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştirdi, 7 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel