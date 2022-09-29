Çin Başbakanı, Ekonomik Toparlanmayı Hızlandırmak İçin Politikaların Uygulanması Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü, ülkenin ekonomik toparlanmayı istikrara kavuşturmayı amaçlayan politikalarını uygulamak için yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Li, bu açıklamasını bu yılın dördüncü çeyreğine yönelik ekonomik istikrara ilişkin hükümet çalışmalarıyla ilgili bir toplantıda yaptı. Toplantıya, aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Başbakan Yardımcısı Han Zheng de katıldı. Beklenmedik faktörlerden kaynaklanan ikinci çeyrekteki gerilemeyi tersine çevirmek için Çin'in, ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturma konusunun en yüksek öncelik olduğu bir dizi makroekonomik politikanın yanı sıra bunları izleyen önlemleri uygulamaya koyduğunu belirten Li, piyasa varlıklarını korumak, fiyatlara istikrar kazandırmak ve talebi hareketlendirmek için de çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Başbakan, bu çabalar sayesinde ekonominin toparlanmaya başladığına ve üçüncü çeyrekte genel istikrarını geri kazanmaya başladığına dikkat çekti. Önümüzdeki dördüncü çeyreğe bakarken bunun tüm yıl boyunca en önemli dönem olduğunu belirten Li, bu dönemde birçok politikanın daha büyük bir rol oynamasının beklendiğini söyledi. Li, ülkenin piyasa beklentilerini tutturmak için zaman çerçevesini yakalaması ve ekonominin uygun bir aralık içinde çalışması için politikaların tam olarak uygulanmasını sağlaması gerektiğini ifade etti. Zayıf iç talebi teşvik etmek için ülkenin, etkin yatırım ve tüketimi artırmak amacıyla farklı yeni yaklaşımlar araması ve piyasa kuruluşlarına ve sosyal sermayeye tam anlamıyla yer vermesi gerektiğini kaydetti. Ülke, altyapı inşasını hızlandırmak amacıyla politika destekli ve kalkınma odaklı finansal araçlardan tam olarak yararlanırken, imalat, hizmet ve sosyal hizmet sektörlerindeki ekipman modernizasyonunu çabuklaştırmak amacıyla yeniden özel krediler ve faiz sübvansiyonları tahsis etmelidir. Özel amaçlı tahvillerde 2023 kotasının bir kısmı da önceden kullanılacak. Konut piyasasıyla ilgili olarak Li, ülkenin hem ilk kez ev alacaklardan hem de evlerini yenileyeceklerden gelen talebi karşılamak amacıyla bölgeye özgü önlemler formüle edeceğini ve önceden satılan konutların zamanında teslim edilmesini sağlayacağını bildirdi. Ayrıca sorunsuz lojistik ve istikrarlı kömür ve elektrik arzını garanti altına almak için çaba gösterilmesi çağrısı yapan Li, ülkenin ekonomik güç merkezlerinin ekonomiyi istikrara kavuşturmada destekleyici rol oynaması gerektiğine de vurgu yaptı. İnsanların geçim kaynaklarıyla ilgili olarak da Li, ülkeyi temel geçim ödeneğinin kapsamını kademeli olarak genişletmeye çağırdı. Başbakan, merkezi bütçenin bu bağlamda yeni harcamalar açısından yerel yönetimleri sübvanse edeceğini söyledi. Başbakan, memleketlerine dönen göçmen işçilerin ülkenin işsizlik yardımı ve sübvansiyon çalışmalarına dahil edileceğini de sözlerine ekledi.