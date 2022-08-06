Çin, ABD'yi Tahrik Edilmeden Provokatör ve Kriz Yaratıcısı Olarak Hareket Etmekle Suçladı

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Cuma günü, Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açan bağlam ve olayların son derece net olduğunu, ABD'nin tahrik edilmeden provokatör ve kriz yaratıcısı olarak hareket ettiğini söyledi. Sözcü Hua söz konusu açıklamayı günlük basın toplantısı sırasında yaptı. Hua, "Mevcut duruma tamamen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD'li diğer politikacılar neden olmuştur" diye konuştu. Hua, Taiwan sorununun demokrasiyle alakalı olmadığını, tersine Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki temel bir ilke sorunu olduğunu söyledi. "Eğer bir Amerikan eyaleti, ABD'den kopmak ister ve bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederse ve yabancı bir ülke bu eyalete silah ve siyasi destek sağlarsa ABD hükümeti ve halkı buna izin verir mi?" diye soran Hua, ABD tarafını kendini başkalarının yerine koymaya çağırdı. Pelosi'nin Taiwan'a ziyaretinin, tek Çin ilkesinin ciddi şekilde ihlali anlamına geldiğini, uluslararası ilişkilerin temel normlarını ağır şekilde ayaklar altına aldığını ve aynı zamanda Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verdiğini söyleyen Hua, Çin'in diplomatik olarak mümkün olan her şeyi yaptığını vurguladı. Çin'in ancak ABD'nin bu korkunç tahriki yapmasından sonra meşru kendini savunma amacıyla harekete geçtiğine işaret eden sözcü, Çin'in karşı önlemlerinin, provokatörlere bir uyarı ve ülkenin egemenlik ve güvenliğinin sağlamlaştırılmasına yönelik bir adım olarak gerekli olduğunu belirtti. Sözcü Hua, "Şimdi ABD ve yardımcıları, Çin'i 'aşırı tepki vermekle' suçlamak için seslerini yükseltiyor. Ama bölgesel barış ve istikrar gerçekten umurlarındaysa neden daha önce harekete geçip Pelosi'yi vazgeçirmediler?" diye sordu. Çin'in karşı önlemlerinin haklı, gerekli ve orantılı olduğunu ve hiçbir şekilde aşırıya kaçmadığını vurgulayan sözcü, provokatör ve krize neden olan taraf olarak ABD'nin, bunun sorumluluğunu üstlenmesinin gerekli ve şart olduğu söyledi.