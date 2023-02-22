Çin, 2022'nin En Dikkat Çekici 6 Arkeolojik Keşfini Açıkladı

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Çarşamba günü düzenlenen forumda, tarihi erken Paleolitik döneme uzanan altı tarihi alanı Çin'in 2022 yılındaki yeni arkeolojik keşifleri olarak sıraladı.

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Çarşamba günü düzenlenen forumda, tarihi erken Paleolitik döneme uzanan altı tarihi alanı Çin'in 2022 yılındaki yeni arkeolojik keşifleri olarak sıraladı.

Eyalet düzeyindeki altı bölgede gün ışığına çıkarılan alanlardan ikisinin Neolitik döneme, birinin ise Tunç Çağı'na ait olduğu düşünülüyor.

Akademiye göre diğer iki keşif ise Shang Hanedanlığı (M.Ö.1600-1046) dönemine ait Yin Harabeleri'ndeki kraliyet mezarlığı alanı ve etrafındaki kalıntılar ile Batı Xia Hanedanlığı (1038-1027) dönemine ait bir porselen fırın alanı.

Listenin başında ise, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde yapılan kazıda insan, hayvan ve seramik kalıntılarının bulunduğu, Paleolitik döneme ait bir alan yer alıyor. Avrasya'nın iç kısımlarında bulunan ve döneminin en sağlam Homo erectus örneği olarak kabul edilen fosilleşmiş bir kafatası Aralık 2022'de bu alanda gün ışığına çıkarılmıştı.